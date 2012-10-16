Лукашенко: Ми не хочемо сваритися з ЄС, але з Росією - рідні люди

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.

«Ми не хочемо сперечатися і сваритися з Євросоюзом, ми хочемо у дружбі жити, як це було раніше», - сказав О.Лукашенко.

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При цьому він відзначив, що прагне знайти в особі Росії абсолютно надійного партнера.

«І не лише партнера, це трохи неправильно, хоча це теза вашого керівництва. Ми не просто партнери, ми рідні люди, маємо жити як рідні люди і рідні держави», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко вважає, що Білорусь не створює проблем своїм сусідам.

«Хоча не всі задоволено тим, що відбувається, особливо Польща і деякі інші держави, у яких руки сверблять. Але, я думаю, ми це переживемо. Ми не страждаємо якимсь глобалізмом. Ми визначили свою зовнішню політику як політику багатовекторну», - відзначив Президент Білорусі.