Лукашенко: Ми не хочемо сваритися з ЄС, але з Росією - рідні люди
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що не хоче сваритися з Євросоюзом.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську.
«Ми не хочемо сперечатися і сваритися з Євросоюзом, ми хочемо у дружбі жити, як це було раніше», - сказав О.Лукашенко.
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При цьому він відзначив, що прагне знайти в особі Росії абсолютно надійного партнера.
«І не лише партнера, це трохи неправильно, хоча це теза вашого керівництва. Ми не просто партнери, ми рідні люди, маємо жити як рідні люди і рідні держави», - підкреслив Президент Білорусі.
О.Лукашенко вважає, що Білорусь не створює проблем своїм сусідам.
«Хоча не всі задоволено тим, що відбувається, особливо Польща і деякі інші держави, у яких руки сверблять. Але, я думаю, ми це переживемо. Ми не страждаємо якимсь глобалізмом. Ми визначили свою зовнішню політику як політику багатовекторну», - відзначив Президент Білорусі.