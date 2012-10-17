Іванішвілі офіційно поданий кандидатом на посаду прем'єра Грузії

Про це повідомила сьогодні прес-служба голови грузинської держави.



Тепер, за конституцією, Іванішвілі має десять днів на офіційне представлення свого уряду. Протягом семи днів після представлення парламент має простою більшістю проголосувати щодо довіри чи недовіри новому уряду, пише Радіо Свобода.



Учора Іванішвілі вже оголосив другу версію складу свого уряду.

Найбільше обговорення викликає кандидатура колишнього динамівця, футболіста Кахи Каладзе, який, не маючи ніякого управлінського досвіду, може очолити міністерство енергетики.

