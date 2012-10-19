У Фіделя Кастро стався крововилив у мозок

У колишнього кубинського лідера Фіделя Кастро стався інсульт, повідомляє Fox News.

За даними телеканалу, Ф.Кастро не може нормально говорити, їсти і має проблеми з пізнаванням людей.

«У нього стався крововилив у мозок, і зараз він абсолютно нікого не упізнає. Неврологічні функції його організму не працюють. Він близький до вегетативного стану», – розповів один із лікарів голови держради Куби Хосе Маркіна, передає «Газета.Ru».

«Він може прожити у такому стані багато тижнів, але я можу з упевненістю стверджувати, що ми більше ніколи не побачимо його на публіці», – додав доктор.

Чутки про погіршення здоров'я 86-річного Ф.Кастро і його смерть неодноразово з'являлися у ЗМІ останніми роками.