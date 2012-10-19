У Фіделя Кастро стався крововилив у мозок
20:36, 19 жовтня 2012Світ
1916 0
Фідель Кастро переніс інсульт, і перебуває у тяжкому стані.
Кастро близький до вегетативного стану
У колишнього кубинського лідера Фіделя Кастро стався інсульт, повідомляє Fox News.
За даними телеканалу, Ф.Кастро не може нормально говорити, їсти і має проблеми з пізнаванням людей.
«У нього стався крововилив у мозок, і зараз він абсолютно нікого не упізнає. Неврологічні функції його організму не працюють. Він близький до вегетативного стану», – розповів один із лікарів голови держради Куби Хосе Маркіна, передає «Газета.Ru».
«Він може прожити у такому стані багато тижнів, але я можу з упевненістю стверджувати, що ми більше ніколи не побачимо його на публіці», – додав доктор.
Чутки про погіршення здоров'я 86-річного Ф.Кастро і його смерть неодноразово з'являлися у ЗМІ останніми роками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter