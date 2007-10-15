Туреччина попередила США: відносини можуть непоправно зіпсуватися

Головнокомандуючий армії Туреччини Ясар Буюканіт заявив, що військові відносини його країни і США можуть непоправно зіпсуватися, якщо американський конгрес схвалить резолюцію, що визнає геноцид вірмен в кінці XIX, - початку ХХ століття, передає Associated Press з посиланням на турецькі ЗМІ. "Якщо ця резолюція буде прийнята і палатою представників, наші військові відносини з США вже ніколи не будуть такими як раніше", - заявив генерал.

Він додав, що американці, прийнявши резолюцію, "відстрелять власну ногу", зокрема передбачає можливу заборону на використання турецьких військових аеродромів, звідки США поставляють вантажі своїм військам в північну частину Іраку.

10 жовтня комісія з міжнародних справ конгресу, не дивлячись на рекомендації Білого дому, схвалила резолюцію, що визнає геноцид вірменського народу з боку Туреччини. Президент США Джордж Буш за декілька годинників до голосування по резолюції в комісії призвав конгрес не приймати законопроект, оскільки він може загострити відносини з Туреччиною, що є ключовим союзником США на Близькому Сході. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що ухвалення даної резолюції ускладнить політику, що проводиться США в регіоні, а міністр оборони США Роберт Гейтс нагадав, що 70% вантажів, що доставляються авіацією, і 30% палива, що направляються для військових США в Іраку, проходять саме через Туреччину. Напередодні міністр зарубіжної торгівлі Туреччини Курсад Тузмен відмінив свою поїздку в Сполучені Штати на знак протесту проти ухвалення резолюції.

Вірменія звинувачує Туреччину в геноциді в кінці XIX - початку ХХ століть, в результаті якого загинули 1,5 млн вірмен. Анкара, у свою чергу, відкидає факт геноциду і стверджує, що загибель вірмен з`явилася результатом хвилювань під час падіння імперії Османа.

РБК-Україна