Адвокат: Развозжаєва вивозили мало не в багажному відділенні літака

Адвокат активіста російського опозиційного руху "Лівий фронт" Леоніда Развозжаєва Віолета Волкова наполягає на тому факті, що її підзахисного було незаконно етаповано з Києва до Москви.

Як повідомляє "КоммерсантЪ - Украина" (№169 від 24 жовтня), адвокат заявила: "Вважаю, це була змова спецслужб або представників органів влади. Ми намагаємося знайти інформацію про подробиці інциденту і в Україні, і в Росії".

Також В.Волкова вважає, що звинувачення Слідчого комітету Російської Федерації в організації масових безпорядків "абсурдні і не відповідають дійсності".

"Я консультувала Развозжаєва ще до порушення кримінальної справи і можу з упевненістю сказати, що та провина, яку він визнав, не відповідає дійсності, це обмова. З якою метою він це зробив, сказати не можу. У нас є дані про те, що його катували і йому погрожували", - заявила адвокат.

В.Волкова сказала, що одному з адвокатів, які працюють у справі російського опозиціонера в Києві, співробітник спецслужб заявив, що операцію із затримання Л.Развозжаєва проводили російські силовики. "Є відповідний диктофонний запис, але я б поки що не хотіла називати імен. Зокрема, цей співробітник київських спецслужб заявив, що Леоніда вивозили мало не в багажному відділенні літака. Все це ми перевіримо, поки що ми зробили запит даних з камер відеоспостереження аеропорту, з якого його вивезли", - повідомила В.Волкова.

У свою чергу прес-секретар Управління Верховного комісара ООН в Україні у справах біженців Олександра Маковська заявила виданню, що в офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і в Держприкордонслужбу було направлено звернення з проханням розібратися в ситуації, що склалася, і надати інформацію про дотримання права на захист особистих даних і фізичної недоторканності Л.Развозжаєва.

У відомстві також повідомили, що "примусове повернення до країни походження всупереч існуючим процедурам може призвести до притягнення держави до відповідальності за брутальне порушення національного і міжнародного законодавства". "Поки що не йдеться про міжнародні санкції щодо України, ми намагаємося встановити, чи було порушено права Развозжаєва", – сказала О.Маковська.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня з'явилася інформація про те, що члена ради «Лівого фронту» Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) в Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН проінформували, що жодних заяв у столичну міліцію про зникнення цієї особи не надходило.

Помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов заявив, що Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

За словами депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, «Развозжаєв перебував у Києві на легальній підставі із середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, його було оголошено у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися в міжнародні інстанції з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління на вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».

Раніше Л.Развозжаєва оголосили у федеральний розшук. Йому заочно пред'явили звинувачення у підготовці масових безпорядків. Його соратника Костянтина Лебедєва заарештували до 16 грудня. Лідер «Лівого фронту» Сергій Удальцов, звинувачуваний у тій же справі, залишається на підписці про невиїзд.

Приводом для пред'явлення звинувачення став фільм «Анатомія протесту-2», який вийшов в ефірі телекомпанії НТВ. Його автори звинуватили російських опозиціонерів у підготовці терактів і державній зраді. Зокрема, із змісту фільму випливало, що екс-президент Банку Москви Андрій Бородін і якісь громадяни Грузії виділили велику суму грошей на підтримку позасистемної опозиції, а безпосереднім виконавцем їх планів виступив С.Удальцов.

21 жовтня Басманний райсуд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня. Слідство в РФ пред'явило Л.Развозжаєву звинувачення у справі про підготовку масових безпорядків.

Євросоюз висловив сподівання, що Київ проведе розслідування у справі зникнення Л.Развозжаєва.