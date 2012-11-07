Пуерто-Ріко може стати 51-м штатом США

На даний момент Пуерто-Ріко має статус автономної території США. На референдумі, який пройшов у два етапи, жителі спершу висловилися за зміну політичного статусу архіпелагу, пише Lenta.ru посилаючись на повідомлення Associated Press.

За це проголосували 54 відсотків виборців. На другому етапі пуерторіканці вибирали новий політичний устрій.

Перетворення Пуерто-Ріко в 51-й штат США підтримали 61% голосуючих, 33% проголосували за надання архіпелагу статусу суверенної асоційованої держави в союзі з США. Тільки п'ять відсотків підтримали повну незалежність території.

Як уточнює BBC News, для остаточного включення Пуерто-Ріко до складу Сполучених Штатів необхідно рішення Конгресу.

Пуерто-Ріко приєднався до США в 1898 році. З 1947 року жителі архіпелагу самі вибирають губернатора, а з 1952 року територія іменується "вільною асоційованою державою". При цьому Білий дім бере активну участь в управлінні територією.

Пуерторіканці мають американські паспорти. А в разі отримання архіпелагом статусу штату, його мешканці отримають право голосувати на всіх американських виборах. В той же час їм доведеться платити федеральні податки, від яких вони звільнені в даний момент.

Проти зміни статусу Пуерто-Ріко виступали республіканці. Їх не влаштовувало те, що офіційною мовою архіпелагу крім англійської є іспанська. Також їм не подобається перспектива надання Пуерто-Ріко шести місць в нижній палаті Конгресу, оскільки їх доведеться забрати в інших штатів.