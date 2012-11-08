ЗМІ: Львівський суд заарештував українські активи Березовського

У постанові міститься обширний перелік підприємств бізнесмена у Львівській та Полтавській областях, пише ИТАР-ТАСС.

Заарештовано, зокрема, майно заводу мінеральних вод, земельні ділянки та будівлі, належні Березовському активи більше десятка фірм та акціонерних товариств в різних українських містах.

Суд ухвалив, що відчуження цього майна забороняється. Рішення суду "остаточне і оскарженню не підлягає".

Як повідомлялося, в жовтні московський суд у рамках кримінальної справи відносно Березовського і спадкоємців Бадри Патаркацишвілі заарештував балканські активи, що належать цим олігархам і компанії Salford Capital Partners. Як забезпечувальний захід в рамках тієї ж кримінальної справи був накладений арешт на російські та українські активи компанії Salford Capital Partners.

Між тим, за повідомленнями деяких ЗМІ, великі західні інвестори хочуть купити Salford Capital Partners. Серед потенційних покупців компанії - міжнародні фонди TPG і CVCI.

Але, на думку російського слідства, всі зазначені активи придбані на викрадені кошти.