ВПС Ірану атакували безпілотник США над Перською затокою

Як повідомив офіційний представник Міністерства оборони США Джордж Літтл, інцидент стався 1 листопада. За його словами, "безпілотник" не постраждав і благополучно повернувся на базу, повідомляє newsru.com, посилаючись на ІТАР-ТАРС.

Про подію були негайно проінформовані президент Барак Обама, глава Міноборони Леон Панетта і лідери Конгресу США.

Літтл уточнив, що вогонь по американському апарату MQ Predator вели два винищувачі Су-25 російського виробництва, що знаходяться на озброєнні ВПС Ірану. Атака почалася, коли БПЛА був приблизно в 25 км від іранського узбережжя.

"Наш літальний апарат не заходив в повітряний простір Ірану. Він постійно перебував у міжнародному повітряному просторі", - підкреслив представник Пентагону, нагадавши, що межа національного повітряного простору над морем проходить приблизно в 20 км від узбережжя.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи носила стрільба попереджувальний характер або велася на поразку, Літтл повідомив, що, судячи з усього, іранські літаки намагалися збити американський "безпілотник". По апарату було зроблено кілька залпів із гарматних установок.

Представник Пентагону відзначив, що літальний апарат не був оснащений ніякими озброєннями, у тому числі ракетами. Він вів спостереження за ситуацією в Перській затоці, тобто здійснював розвідувальну місію.

Це був перший випадок обстрілу іранськими військовими літаками неозброєного американського БПЛА. Літтл не став уточнювати, якому відомству - Пентагону або ЦРУ - належить цей "безпілотник".

Представник Міноборони заявив, що США повідомили Іран про намір продовжити польоти своїх "безпілотників" в нейтральному повітряному просторі в районі Перської затоки, не дивлячись на цей інцидент.

За його словами, це буде зроблено "відповідно до давньої практики і зобов'язаннями США щодо забезпечення безпеки в регіоні".

Літтл також підкреслив, що, якщо буде потрібно, збройні сили США відреагують на подібні провокації. Він зазначив, що Сполучені Штати "розпорядженні широкими можливостями по захисту своїх військових сил і засобів" та готові використовувати їх у разі потреби.