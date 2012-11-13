Туск і Меркель обговорять проблеми ЄС та східних сусідів

Про це УНІАН повідомила прес-служба Д.Туска.

Згідно з повідомленням, головною темою розмови глав урядів стане пошук компромісів у питанні бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки.

Також Д.Туск має намір обговорити з А.Меркель питання двостороннього співробітництва між Польщею та ФРН.

Як повідомляв УНІАН, Україна є найбільшою державою з шести країн, що входять до програми Євросоюзу "Східне партнерство", що має наблизити ці країни до ЄС.

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Довідка УНІАН. Європейські політики неодноразово заявляли, що розвиток подальших відносин ЄС з Україною залежатиме від проведення парламентських виборів, що відбулися 28 жовтня. Західні спостерігачі досить критично оцінили ці вибори на фоні запевнень представників української влади в тому, що голосування та підрахунок голосів відповідав демократичним стандартам.

Польща традиційно виступає за активізацію відносин між ЄС та Україною, водночас Німеччина прохолодно ставиться до подальшого розширення європейського об'єднання.

Учора речник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Берлін "наполегливо виступає за детальне розслідування і виправлення всіх порушень на парламентських виборах в Україні" та цю тему в ході завтрашньої зустрічі планує обговорити А.Меркель з Д.Туском.