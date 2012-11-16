У Йорданії спалахнули масові протести через підвищення цін на пальне

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на "Аль-Джазіра".

Акції протесту і безлади почалися в королівстві минулого вівторока слідом за рішенням уряду про скасування держсубсидій на паливо: в результаті бензин в країні подорожчав на 14%, газ - на 53%. Підвищення цін пов'язане з вимогами МВФ, від кредиту якого залежить стан економіки країни, скасувати державні субсидії на паливо, щоб погасити дефіцит бюджету країни, який в поточному році склав понад п'ять мільярдів доларів.

У четвер акції протесту продовжилися. Демонстранти в Аммані зібралися біля будівлі королівської канцелярії, а також спробували прорватися до будівлі МВС.

Учасники акції скандували гасла: "Свобода - від Аллаха, впади, впади режим Абдалли!" і загальний для всіх країн "арабської весни" слоган: "Народ хоче повалення правлячого режиму!"

Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати акції протесту, десятки людей заарештовані, є постраждалі як серед демонстрантів, так і в лавах поліцейських. За три дні заарештовано вже більше 150 чоловік.

Уряд Йорданії заявив, що не збирається відмовлятися від прийнятого рішення про скасування субсидій. При цьому представники молодіжних рухів і опозиції, у свою чергу, заявляють, що продовжать акції протесту.