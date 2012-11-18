Ізраїль готовий розширити військову операцію в Газі

Про це він сказав, відкриваючи недільне засідання уряду, передає РІА «Новости», відзначаючи, що заява Б.Нетаньяху прозвучала на тлі розмов про можливість наземного вторгнення в палестинський анклав, чуток про підготовку перемир'я між конфліктуючими сторонами і чергового ракетного обстрілу Тель-Авіва.

"Ми змушуємо (правлячий у секторі Газа рух) ХАМАС і терористичні організації платити високу ціну. Армія оборони Ізраїлю готова до значного розширення операції", - наголосив Б.Нетаньяху.

Як повідомлялося, Ізраїль з 14 листопада проводить в секторі Газа військову операцію "Хмарний стовп", метою якої оголошено знищення бойовиків і їх інфраструктури. Поки що операція зводиться до дистанційних ударів, у результаті яких уже уражено, за словами прем'єра, понад тисяча цілей. За час бойових дій загинули 49 палестинців і троє ізраїльтян, у чию квартиру влучила палестинська ракета. Загалом за час боїв на Ізраїль впали близько 500 ракет, зокрема обстрілу вперше було піддано Тель-Авів і Єрусалим.