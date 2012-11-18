У Франції протестували проти одностатевих шлюбів
У Франції пройшли багатотисячні акції протесту проти планів уряду дозволити одностатеві шлюби і прийом у такі сім'ї дітей.
Як передає українська служба Бі-Бі-Сі, за заявою організаторів, акції пройшли в 75 містах країни.
Поліція Парижа повідомляє, що на вулиці міста вийшло не менш як 70 тис. протестувальників.
Акцію підтримали консервативні і католицькі організації.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада уряд Франції схвалив законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів і надання таким парам права на усиновлення дітей.
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що якщо такий закон буде прийнятий парламентом, це означатиме «прогрес не тільки для окремих громадян, а й для суспільства в цілому».
Поки що у Франції для одностатевих пар дозволено так зване «цивільне партнерство».
Національні збори Франції розглянуть цей документ у січні.