У Франції протестували проти одностатевих шлюбів

Як передає українська служба Бі-Бі-Сі, за заявою організаторів, акції пройшли в 75 містах країни.

Поліція Парижа повідомляє, що на вулиці міста вийшло не менш як 70 тис. протестувальників.

Акцію підтримали консервативні і католицькі організації.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада уряд Франції схвалив законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів і надання таким парам права на усиновлення дітей.

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що якщо такий закон буде прийнятий парламентом, це означатиме «прогрес не тільки для окремих громадян, а й для суспільства в цілому».

Поки що у Франції для одностатевих пар дозволено так зване «цивільне партнерство».

Національні збори Франції розглянуть цей документ у січні.