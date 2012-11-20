У Польщі затримали чоловіка, який планував замах на президента та сейм

10:21, 20 листопада 2012
Світ
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Польські правоохоронці затримали чоловіка, котрий планував замах на конституційні органи влади Польщі, повідомила у вівторок, 20 листопада, Апеляційна прокуратура у Кракові.

Сейм Польщі. Фото з Вікіпедії

Згідно з повідомленням, слідчі порушили відповідну справу 5 листопада цього року, а розслідування проводить агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Представники прокуратури відзначили, що детальніша інформація в цій справі буде оприлюднена пізніше на спеціальній прес-конференції.

Польське інформаційне агентство РАР з посиланням на джерело повідомляє, що "справа є серйозною" а цілю нападника "могли бути, серед інших, сейм Польщі та Президент".

Радіостанція RMF FM повідомляє, що затриманий чоловік середнього віку є жителем Кракова з вищою технічною освітою, котрий працював над підготовкою замаху кілька тижнів.

За даними станції, він зумів зробити професійні вибухові пристрої, які знайшли в нього дома.

TVN24 з посиланням на неофіційну інформацію повідомляє, що затриманий чоловік за приклад для себе вибрав норвежця Андерса Брейвіка, котрий у липні 2011 року вбив 77 чоловік, та американських терористах з Оклахома Сіті, жертвами яких в 1995 році стали 168 чоловік.

"На даному етапі ми не маємо підстав, аби ставити під сумнів його психічне здоров'я. Підозрюваний не погодився на обстеження психологів та психіатрів", - сказав один із слідчих.

Він також назвав затриманого типовим представником антидержавних поглядів, зауваживши, що чоловік не пов'язаний із жодною політичною силою.

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