Екс-прем'єра Хорватії засудили до 10 років тюрми

Таку постанову виніс сьогодні загребський суд, передає ІТАР-ТАСС.

За даними слідства, І.Санадер у 2008 році одержав 5 млн євро від угорської групи MOL за надання їй прав на управління хорватською нафтовою компанією INA. У 1995 році, за даними слідства, колишній прем'єр також одержував хабарі від австрійського банку Hypo Alpe Adria.

Колишній глава уряду відкинув усі звинувачення, заявивши, що суд над ним є "політично мотивованим".

І.Санадер обіймав посаду прем'єр-міністра з 2003 по 2009 рік.