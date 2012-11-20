Екс-прем'єра Хорватії засудили до 10 років тюрми
16:40, 20 листопада 2012Світ
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Колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера засуджено до 10 років тюремного ув’язнення за отримання хабарів від двох комерційних компаній.
Іво Санадер брав хабарі у нафтовиків і банкірів
Таку постанову виніс сьогодні загребський суд, передає ІТАР-ТАСС.
За даними слідства, І.Санадер у 2008 році одержав 5 млн євро від угорської групи MOL за надання їй прав на управління хорватською нафтовою компанією INA. У 1995 році, за даними слідства, колишній прем'єр також одержував хабарі від австрійського банку Hypo Alpe Adria.
Колишній глава уряду відкинув усі звинувачення, заявивши, що суд над ним є "політично мотивованим".
І.Санадер обіймав посаду прем'єр-міністра з 2003 по 2009 рік.
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