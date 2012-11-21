ЗМІ: Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на джерела Reuters серед палестинських чиновників, близьких до переговорів.

Ізраїльські джерела підтвердили інформацію про перемир'я. Знайомі з ходом переговорів джерела з єгипетської сторони також визнали наявність домовленості між Ізраїлем і ХАМАС.

За даними ізраїльського Другого каналу, про припинення вогню офіційно буде оголошено в Каїрі пізніше в середу. З відповідною заявою має виступити держсекретар США Гілларі Клінтон.

Як уточнили джерела з ізраїльської сторони, незважаючи на перемир'я, блокада Гази знята не буде.