ЗМІ: Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню
19:36, 21 листопада 2012Світ
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Ізраїль і ХАМАС дійшли до домовленостей про припинення вогню.
Гіларі Клінтон повинна повідомити про досягнуті домовленості
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на джерела Reuters серед палестинських чиновників, близьких до переговорів.
Ізраїльські джерела підтвердили інформацію про перемир'я. Знайомі з ходом переговорів джерела з єгипетської сторони також визнали наявність домовленості між Ізраїлем і ХАМАС.
За даними ізраїльського Другого каналу, про припинення вогню офіційно буде оголошено в Каїрі пізніше в середу. З відповідною заявою має виступити держсекретар США Гілларі Клінтон.
Як уточнили джерела з ізраїльської сторони, незважаючи на перемир'я, блокада Гази знята не буде.
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