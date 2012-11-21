ХАМАС узяв на себе відповідальність за вибух у Тель-Авіві: 21 потерпілий

Радикальний палестинський рух ХАМАС узяв на себе відповідальність за вибух автобуса в Тель-Авіві, що стався 21 листопада.

За повідомленнями іноземних кореспондентів, що працюють в секторі Газа, ХАМАС використовував для цього місцеві ЗМІ і гучномовці, встановлені на мінаретах мечетей, передає Лента.ру.

Кількість постраждалих в результаті теракту в Тель-Авіві збільшилося до 21 людини, повідомляє NEWSru з посиланням на Haaretz. Бомба спрацювала на вулиці Шауль а-Мелех в центральній частині міста, недалеко від головної військової бази "Кірія". Вибухнув пасажирський автобус, що слідував за маршрутом номер 142, передає Ynet.

Більшість постраждалих отримали легкі поранення, у трьох - стан середньої тяжкості, ще двоє отримали важкі поранення. Люди були доставлені в розташовану поблизу лікарню "Іхілов". Згідно з наявною інформаєю, в автобус було підкладено вибуховий пристрій, передає NEWSru Israel.

Співробітники поліції отримали інформацію від свідків про підозрілу людину, яка зайшла в автобус, залишив якийсь предмет і втік. Незабаром після вибуху поліція затримала підозрюваного у теракті, який відповідав опису очевидців. Однак, як передає радіостанція "Голос Ізраїлю", після перевірки з'ясувалося, що він до злочину не причетний.