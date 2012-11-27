Саакашвілі не збирається їхати із Грузії

Президент Грузії Михаїл Саакашвілі не має наміру їхати із Грузії, щоб уникнути політичних переслідувань.

Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу», повідомляє «Українська правда».

Відповідаючи на запитання про те, що він, за даними грузинських ЗМІ, нібито порівнює себе з екс-прем’єром України Юлією Тимошенко, М.Саакашвілі зазначив: "Я ніколи не робив цього порівняння. Не вважаю, що ми схожі". "Принаймні, моя зачіска", - посміхаючись, додав він.

"Але ситуації в країнах дуже подібні. Можна сказати, що це пострадянські суспільства. Люди в основному бідні", - уточнив Президент Грузії.

На уточнююче запитання, чи не хоче він на прикладі справ Ю.Тимошенко заздалегідь поїхати з Грузії, ще до завершення строку свого президентства, щоб уникнути політичних переслідувань з боку опозиції, що прийшла до влади, М.Саакашвілі запевнив, що робити цього не збирається.

"По-перше, мій термін закінчується через рік. Це довгий період часу, в Грузії настільки швидко зміняються речі. В Україні, можливо, це забирає більше часу і це більш повільний процес. Настрої населення міняються дуже швидко. Тож я нікуди не буду виїжджати з Грузії. Я люблю свою країну, залишуся в ній і буду належати цій країні", - уточнив він.

При цьому М.Саакашвілі висловив переконання, що колишнього прем’єра Грузії Вано Мерабішвілі не будуть переслідувати, як зараз переслідують Ю.Тимошенко, бо всі знають, що "він не вкрав жодного долара".