Саакашвілі не збирається їхати із Грузії
Президент Грузії Михаїл Саакашвілі не має наміру їхати із Грузії, щоб уникнути політичних переслідувань.
Президент Грузії Михаїл Саакашвілі не має наміру їхати із Грузії, щоб уникнути політичних переслідувань.
Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу», повідомляє «Українська правда».
Відповідаючи на запитання про те, що він, за даними грузинських ЗМІ, нібито порівнює себе з екс-прем’єром України Юлією Тимошенко, М.Саакашвілі зазначив: "Я ніколи не робив цього порівняння. Не вважаю, що ми схожі". "Принаймні, моя зачіска", - посміхаючись, додав він.
"Але ситуації в країнах дуже подібні. Можна сказати, що це пострадянські суспільства. Люди в основному бідні", - уточнив Президент Грузії.
На уточнююче запитання, чи не хоче він на прикладі справ Ю.Тимошенко заздалегідь поїхати з Грузії, ще до завершення строку свого президентства, щоб уникнути політичних переслідувань з боку опозиції, що прийшла до влади, М.Саакашвілі запевнив, що робити цього не збирається.
"По-перше, мій термін закінчується через рік. Це довгий період часу, в Грузії настільки швидко зміняються речі. В Україні, можливо, це забирає більше часу і це більш повільний процес. Настрої населення міняються дуже швидко. Тож я нікуди не буду виїжджати з Грузії. Я люблю свою країну, залишуся в ній і буду належати цій країні", - уточнив він.
При цьому М.Саакашвілі висловив переконання, що колишнього прем’єра Грузії Вано Мерабішвілі не будуть переслідувати, як зараз переслідують Ю.Тимошенко, бо всі знають, що "він не вкрав жодного долара".