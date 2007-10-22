Екзит-поли виборів у Польщі

Відповідно до національного законодавства, вибори до Сейму (нижня палата парламенту) і Сенату (верхня палата) проводяться одночасно. Поляки мають обрати 460 депутатів до Сейму і 100 сенаторів.

За даними дослідницького центру PBS DGA, який проводив exit-polls для телеканалів TVN, TVN24 та газети Polska, на дострокових виборах перемогла опозиційна ліберальна "Громадянська платформа" (Platforma Obywatelska, PO) - 44,2%, що дає їй близько 227 депутатських мандатів і 67 сенаторів. На другому місці - президентська "Право і справедливість" (Prawo i Sprawiedliwosc, PIS) з 31,3% (відповідно, 158 і 26).

Також до парламенту проходять "Лівиця і демократи" (Sojusz Lewicy Demokratycznej) - партія екс-президента Олександра Квасьневського і Польське народне об`єднання (Polskie Stronnictwo Ludowe) з 12,2% і 7,9% (47 і 27 депутатів Сейму, 5 і 2 сенатори).

За даними дослідницького центру TNS OBOP, який проводив exit-polls для польського громадського телебачення TVP, на дострокових виборах перемогла "Громадянська платформа" з результатом 43,7%. На другому місці - "Право і справедливість" з 30,4%. Третю позицію посіли ліві демократи - 13,3%, четверту PSL - 8,4%.

Решта всіх політичних партій і блоків не змогла подолати п`ятипроцентний бар`єр і не потрапила до парламенту Польщі.