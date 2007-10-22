Мавпи вбили віце-мера столиці Індії

Віце-мер індійської столиці Нью-Делі 52-річний Баджва помер, отримавши травми в результаті нападу зграї диких мавп, повідомляє ВВС News.

Макаки напали на Баджву у суботу. Чиновник, відбиваючись від них, впав з тераси будинку і отримав серйозну травму голови. Віце-мер, член опозиційної Індійської народної партії, помер в неділю.

Зграї диких мавп, як зауважують місцеві ЗМІ, стали справжнім лихом Нью-Делі. Влада неодноразово намагалася вирішити це питання, наймаючи людей для вилову тварин і намагаючися налякати макак іншим видом мавп - лангурами. Наразі в місті налічується до п`яти з половиною тисяч макак.

У індуїзмі мавпи вважаються священними тваринами, тому вбивати їх не можна. Віруючі індуси, навпаки, підгодовують макак.

Будинок Баджви розташовувався неподалік від храму, присвяченого богу-мавпі Хануману, де зазвичай збираються сотні макак. Фахівці вважають, що розвиток міст в Індії скорочує природний ареал існування цих тварин, тому вони перебираються до мегаполісів.

Лента.ру