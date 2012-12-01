157 українських військових вирушили до Конго
02:25, 01 грудня 2012Світ
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157 військовослужбовців 18-го окремого вертолітного загону відбули зі Львова до Демократичної Республіки Конго, де протягом наступних кількох місяців виконуватимуть завдання Місії ООН.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У складі вертолітного загону другої ротації пілоти, які мають досвід миротворчих місій та пройшли підготовку відповідно до вимог Місії ООН.
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Завдання українського миротворчого контингенту в Конго полягають у веденні повітряної розвідки та спостереження, проведення заходів стримування, забезпеченні дій військ Місії, в тому числі пошуково-рятувальних операцій.
За даними Міноборони, на сьогоднішній день у складі Місії ООН по стабілізації в Конго перебувають близько 17 тисяч військовослужбовців з різних країн світу.
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