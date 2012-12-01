157 українських військових вирушили до Конго

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У складі вертолітного загону другої ротації пілоти, які мають досвід миротворчих місій та пройшли підготовку відповідно до вимог Місії ООН.

На цю тему: Українські миротворці в Конго прикривали гватемальський спецназ

Завдання українського миротворчого контингенту в Конго полягають у веденні повітряної розвідки та спостереження, проведення заходів стримування, забезпеченні дій військ Місії, в тому числі пошуково-рятувальних операцій.

За даними Міноборони, на сьогоднішній день у складі Місії ООН по стабілізації в Конго перебувають близько 17 тисяч військовослужбовців з різних країн світу.