Українські миротворці в Конго прикривали гватемальський спецназ

Як повідомили УНІАН у Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, протягом двох тижнів екіпажі українських вертольотів забезпечували авіаційний супровід та прикриття вертольотів Мі-17 бангладешського миротворчого контингенту, які перевозили гватемальський спецназ.

Підбиваючи попередні підсумки виконання завдань у провінції Ітурі, командир українського миротворчого підрозділу військовий льотчик-снайпер полковник Ігор Яременко підкреслив, що екіпажі успішно виконали усі поставлені перед ними завдання.

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Станом на 12 листопада екіпажі 18-го окремого вертолітного загону ЗС України виконали близько 790 вильотів, провівши в африканському небі майже 1300 годин.