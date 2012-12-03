В аеропорту Шарм-ель-Шейха тиснява через страйк робітників

Як повідомляють Вести.ру з посиланням на ІТАР-ТАСС, через це вже затримано понад 100 міжнародних рейсів. Зал прильотів аеропорту повністю закритий, і не приймає туристів.

Більш як 150 працівників бастують другу добу, вимагаючи поліпшення соціальних умов праці, збільшення допомоги і розслідування численних фактів корупції в компанії. Вони незадоволені тим, що Міністерство цивільної авіації повністю ігнорує їхні вимоги.

Через страйк усі рейси обслуговуються лише через зал вильоту. Це значно збільшило навантаження на повітряні ворота, спровокувало тисняву і негативно позначилося на регулярному авіасполученні. Літаки сідають і злітають із значними затримками у часі. Керівництво аеропорту має намір залучити персонал з інших компаній, щоб врегулювати проблему з обслуговуванням міжнародних авіарейсів.