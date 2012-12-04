ЗМІ: Прем'єр Туреччини допоміг Путіну сісти в крісло

Як пише NEWSru.com, щоб не говорилося на самій зустрічі з турецькою владою, увага світових ЗМІ прикута до візиту не тільки через перемовини. Останнім часом підігріваються чутки про серйозну хворобу президента Росії - тепер, коли той залишив Ново-Огарьово, всі вдивляються в фотографії і відеозаписи з Туреччини, щоб знайти будь-яке наочне підтвердження або спростування.

Радіостанція Ехо Москви з посиланням на BBC повідомляє, що Володимир Путін, скоріш за все, страджає від серйозного болю в спині. Причому, проблема серйозна настільки, що прем'єр Туреччини Реджеп Ердоган допомагав йому сісти в крісло.

Турецьке агентство DHA повідомляє: тема "болів в спині" стала першою, як тільки лідери країн потиснули один одному руки і сіли у крісла для переговорів. Але на пряме запитання про здоров'я Путін лише порадив турецькому прем'єру займатися спортом. У викладі російських інформагентств цей епізод відсутній.

Як повідомлялося раніше, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зламав руку під час свого візиту до Туреччини. Міністра доставили в одну з стамбульських лікарень, де йому надали необхідну допомогу. Інші подробиці інциденту не повідомляються. За даними телеканалу CNN, причиною травми стало падіння зі сходів, у С.Лаврова зламана ліва рука поруч із зап'ястям.