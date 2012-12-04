Глава МЗС Росії Лавров зламав руку в Туреччині (доповнена)

Про це в ніч на вівторок, 4 грудня, повідомив сайт газети "Коммерсант" з посиланням на CNN Turk.

За даними телеканалу CNN, причиною травми стало падіння зі сходів, у С.Лаврова зламана ліва рука поруч із зап'ястям.

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Згідно зі своїм робочим графіком, 4 грудня Лавров має взяти участь у міністерській зустрічі Ради Росія - НАТО, зауважує Лента.ру. На ній, як очікується, будуть обговорюватися питання, пов'язані з ПРО, а також ситуації в Афганістані і Сирії. Президент Росії Володимир Путін 3 грудня також перебував у Туреччині з одноденним візитом.

Як повідомляє радіостанція "Эхо Москвы", місцева преса уточнює, що ще під час урочистої церемонії Лавров скаржився на біль у руці, а після підписання члена російського уряду відвезли в одну з центральних лікарень Стамбула. За даними турецької редакції CNN, у лікарів Лавров пробув недовго - вже через півгодини він вийшов з ортопедичного відділення, де йому наклали гіпс.

У російському МЗС частково підтвердили цю інформацію. Як передають РІА «Новости», у відомстві пояснили, що мова йде про незначну спортивну травму, яка не вплине на робочий графік міністра.