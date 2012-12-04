Один із трьох врятованих моряків із затонулого судна помер

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію CNN-Turk.

Суховантажне судно Volgo Balt 199, що перевозило 3,3 тисячі тонн вугілля з Росії до Антальї, затонуло сьогодні в Чорному морі неподалік від Стамбулу. Серед членів команди 11 українців і 1 росіянин, повідомило управління берегової охорони. Сигналів SOS із затонулого судна не надходило, заявив голова управління Саліх Оракчі у ефірі телеканалу NTV.

Зв'язок з судном було перервано близько 10.20 за місцевим часом, повідомили представники стамбульської компанії Solna Denizcilik, якій воно належить. У компанії також відзначили, що востаннє, коли капітан судна виходив на зв'язок, він повідомив, що потрапив в сильний шторм.

За даними управління берегової охорони, у пошуках команди судна, що зазнало катастрофи, задіяно три буксири і вертоліт. Пошукові роботи ускладнені сильним штормом.