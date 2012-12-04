Один із трьох врятованих моряків із затонулого судна помер
Один із трьох врятованих моряків із затонулого біля берегів Туреччини суховантажного судна помер під час їхньої доставки на берег на вертольоті, особа загиблого не називається.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію CNN-Turk.
Суховантажне судно Volgo Balt 199, що перевозило 3,3 тисячі тонн вугілля з Росії до Антальї, затонуло сьогодні в Чорному морі неподалік від Стамбулу. Серед членів команди 11 українців і 1 росіянин, повідомило управління берегової охорони. Сигналів SOS із затонулого судна не надходило, заявив голова управління Саліх Оракчі у ефірі телеканалу NTV.
Зв'язок з судном було перервано близько 10.20 за місцевим часом, повідомили представники стамбульської компанії Solna Denizcilik, якій воно належить. У компанії також відзначили, що востаннє, коли капітан судна виходив на зв'язок, він повідомив, що потрапив в сильний шторм.
За даними управління берегової охорони, у пошуках команди судна, що зазнало катастрофи, задіяно три буксири і вертоліт. Пошукові роботи ускладнені сильним штормом.