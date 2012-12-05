Лукашенко прилетів до Ашгабата на боїнгу Ніязова, оздобленому золотом

Про це повідомляє білоруський інтернет-ресурс Naviny.by.

"До Туркменістану Лукашенко полетів на тому самому "Боїнгу-767" з бортовим номером EW-001PB, який нещодавно Білорусь купила у Turkmenistan Airlines. Раніше на цьому літаку літав сам Туркменбаши Сапармурат Ніязов, після смерті якого новий лідер туркменів Гурбангули Бердимухамедов вирішив цей борт не використовувати", - повідомляється в матеріалі.

Після того, як літак став власністю Білорусі, його було відправлено до Гамбурга на технічне обслуговування компанії Lufthansa Technik. Німецьке видання Der Spiegel писало, що "Боїнг-767" придбала білоруська сторона не менш як за 124 млн доларів. У ньому є "широкі білі шкіряні сидіння і дивани, дерев'яна обшивка, золоті штори", а у душовій використано дорогоцінні метали і камені.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.Лукашенко вже кілька тижнів переміщається зі своєї резиденції у Дроздах до Адміністрації Президента в Мінську на найдорожчому у світі автомобілі "Майбах".

О.Лукашенко вперше визнав, що має автомобіль "Майбах", 16 жовтня на прес-конференції для російських ЗМІ. За його словами, автомобіль йому на день народження подарував "один росіянин", проте він на ньому не їздить, щоб "не виділятися".

Президент Білорусі користується моделлю "Майбах 57/62", вартість якої, залежно від комплектації, становить від 367 до 432 тис. євро.