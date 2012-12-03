ЗМІ: Лукашенко їздить на роботу на найдорожчому у світі авто

Про це повідомляє "Європейське радіо для Білорусі".

"Сьогодні цей автомобіль був помічений на проспекті Незалежності близько 10-ї години ранку. Автомобіль їхав у супроводі декількох міліцейських машин. Крім того, "Майбах" супроводжували великі чорні позашляховики з мигалками. Під час проїзду кортежу, який повернув у бік будинку Адміністрації, рух на проспекті було зупинено", - повідомляє "Єврорадіо".

Журналісти радіо нагадують, що О.Лукашенко вперше зізнався, що має автомобіль "Майбах", 16 жовтня на прес-конференції для російських ЗМІ. За його словами, автомобіль йому на день народження подарував "один росіянин", однак він на ньому не їздить, щоб "не виділятися".

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За інформацією «Єврорадіо», О.Лукашенко користується моделлю "Майбах 57/62", вартість якої залежно від комплектації становить від 367 до 432 тис. євро. "Це найдорожчий серійний автомобіль у світі", - наголошується у матеріалі.