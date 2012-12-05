У ДТП на трасі Мінськ-Брест постраждали троє українців

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Бресті.

За даними установи, ДТП сталося на 186-му км автодороги Мінськ-Брест.

Усіх постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.

Справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві в Бресті та Департаменті консульської служби МЗС України.