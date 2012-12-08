Експерт: після угоди з ЄС розмова про Митний союз буде не актуальною

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Чалий сказав на прес-конференції.

«Підписання Угоди про асоціацію з ЄС, включно із зоною вільної торгівлі, на мій погляд, унеможливлює інші інтеграційні кроки. Очевидно, що після цього розмова про приєднання до Митного союзу буде не актуальною. Це чітко альтернативи, тут не можна робити і так, і так», - сказав він.

При цьому, за словами експерта, розвивати співпрацю з країнами Митного союзу «можна абсолютно спокійно». «В економічній сфері це не створює додаткових складнощів», - сказав він.

В.Чалий також вважає, що опозиція в Україні має виробити свою позицію щодо підписання Угоди про асоціацію.

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«Я б пропонував опозиції виробити спільну офіційну лінію всіх опозиційних сил, представлених в парламенті, виступити з такою спільною заявою в парламенті, запросити Партію регіонів, КПУ і незалежних кандидатів-мажоритарників підтримати цю заяву, щоб це була спільна позиція Верховної Ради», - сказав він.