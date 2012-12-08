Радіоведучих, які дізналися про вагітність герцогині Кембриджської, усунули від роботи

Повідомлення про це радіостанція розмістила на своїй сторінці в Facebook.

Радіоведучі Мел Грейг (Mel Greig) і Майкл Крістіан (Michael Christian) відсторонені від роботи на невизначений час "на знак поваги до того, що можна описати тільки як трагедію".

4 грудня в лікарню імені короля Едуарда VII в Лондоні, де перебувала під наглядом лікарів вагітна дружина принца Вільяма, надійшов дзвінок. Представившись королевою Єлизаветою II та її чоловіком герцогом Единбурзьким, співробітники радіостанції почали розпитувати про здоров'я "родички". Розмовляла з ними медсестра Джасінто Салданья (Jacintha Saldanha).

Пізніше, 7 грудня, в будинку неподалік лікарні виявили тіло Джасінто Салданьї, яка покінчила з собою.

Представники лікарні, коментуючи подію, назвали розіграш дурним і заявили, що конфіденційність інформації про пацієнтів завжди була для лікарні пріоритетом.

Як пишуть австралійські ЗМІ, витівка Грейг і Крістіана, які вже вибачилися за свої дії, викликала хвилю обурення в усьому світі. За даними Sydney Morning Herald, користувачі Twitter закликали керівництво радіостанції звільнити ведучих. Крім того, від співпраці з радіо почали відмовлятися великі австралійські рекламодавці.