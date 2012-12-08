Аеропорт у Дамаску оголосили зоною бойових дій

При цьому вони не повідомили, як діятимуть, якщо якийсь із літаків намагатиметься там приземлитися, передає Радіо «Свобода».

Аеропорт у Дамаску за останній тиждень став центром протистояння між повстанцями й силами, лояльними Президенту Башару Асаду.

У даний час усі іноземні авіалінії зупинили рейси до Дамаска.

Тим часом у міжнародній спільноті не вщухає занепокоєння щодо можливої підготовки сирійського керівництва до використання проти повстанців хімічної зброї. Побоювання щодо цього зокрема висловив і генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун. У Росії натомість запевняють, що сирійська влада до таких дій не вдасться.

Як повідомляв УНІАН, збройний конфлікт між урядовими силами і опозицією триває в Сирії з березня минулого року. За різними даними, за цей час в країні загинули від 20 до 30 тисяч осіб. Влада країни заявляє, що має справу з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.