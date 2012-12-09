У Чавеса виявили нові ракові клітини

Про це повідомляє Лента.ру посилаючись на інформацію Associated Press. Чавес, який повернувся 7 грудня з обстеження на Кубі, повідомив, що тести показали наявність в його організмі нових злоякісних клітин.

Президент Венесуели заявив, що в неділю знову полетить до Гавани, де йому буде проведена чергова операція. Вперше про проблеми президента Венесуели зі здоров'ям стало відомо влітку 2011 року, коли він відправився на лікування на Кубу. Вже після повернення Чавес зізнався, що у нього був діагностований рак, і йому була зроблена операція з видалення пухлини.

Після кількох курсів хіміотерапії президент Венесуели оголосив про своє повне вилікування від раку. На початку 2012 року, однак, Чавес оголосив про нове виявлення у нього пухлини. Президент переніс ще одну операцію в Гавані, а потім був підданий серії курсів терапії, після чого в липні повторно оголосив про перемогу над хворобою.