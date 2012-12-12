Путін вирішив «насолити» тим, хто не в Митному союзі

До 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, зокрема з країн СНД, буде дозволено винятково за закордонними паспортами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав, виголошуючи щорічне послання Федеральним зборам РФ.

«До 2015 року в'їзд до Росії має бути дозволений винятково за закордонними, а не внутрішніми паспортами цих країн (СНД - УНІАН)», - сказав В.Путін.

Він доручив відповідним відомствам РФ проробити це питання з керівництвом інших країн СНД.

В.Путін наголосив, що вже минуло доволі часу, аби всі держави СНД сформувалися, і пора відмовитися від в'їзду за внутрішніми паспортами.

За його словами, нікому не потрібно створювати проблем і за необхідності надати фінансову допомогу цим країнам.

При цьому В.Путін наголосив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП і надалі діятиме чинний режим перетину кордону з максимально спрощеними правилами.