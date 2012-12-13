Вибух замінованого автомобіля в Сирії забрав життя 16 людей
19:28, 13 грудня 2012Світ
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В результаті вибуху замінованого автомобіля у місті Катана, що біля столиці Сирії, загинули щонайменше 16 людей.
Жертвами стали 16 людей
Як повідомляє ВВС-Україна, вибух стався біля армійського житлового комплексу і школи. Семеро із загиблих - діти, серед поранених також багато дітей.
Напередодні серією вибухів була вражена будівля сирійського МВС у Дамаску, загинули п'ятеро людей.
Ці вибухи, які стали останніми у низці нападів в районі Дамаска, відбулися по тому, як повстанці захопили значні території на північному сході Сирії, у тому числі дві військові бази.
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