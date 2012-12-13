Вибух замінованого автомобіля в Сирії забрав життя 16 людей

Як повідомляє ВВС-Україна, вибух стався біля армійського житлового комплексу і школи. Семеро із загиблих - діти, серед поранених також багато дітей.

Напередодні серією вибухів була вражена будівля сирійського МВС у Дамаску, загинули п'ятеро людей.

Ці вибухи, які стали останніми у низці нападів в районі Дамаска, відбулися по тому, як повстанці захопили значні території на північному сході Сирії, у тому числі дві військові бази.