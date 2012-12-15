Експерти пояснили, чому Швецію ніяка криза не бере

Про це йдеться в повідомленні агентства. Короткостроковий рейтинг країни підтверджений на рівні "P-1".

Агентство пояснює підтвердження рейтингів на поточному рівні очікуваннями, що влада Швеції й надалі проводитиме консервативну політику управління фінансами, а також прогнозами аналітиків Moody's, згідно з якими зростання економіки країни в майбутньому році буде динамічнішим, ніж у країнах з порівнянним рівнем рейтингу.

У жовтні інше міжнародне рейтингове агентство - Standard & Poor's - також підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг Швеції на максимально можливому рівні "ААА" і короткостроковий рейтинг "А-1 +" зі стабільним прогнозом, зауважує РІА "Новости".

Експерти агентства зазначали, що Швеція має процвітаючу, конкурентоспроможну і стійку економіку, висококваліфіковану робочу силу, а також передбачувані й прозорі державні інституції. Серед ключових ризиків експерти S&P називали зростання зовнішніх боргів банківського сектору, а також відносно високий рівень боргу приватних домогосподарств. Держборг країни в 2012 році становитиме 8% ВВП, що є одним із найнижчих показників серед країн з найвищим кредитним рейтингом.

Агентство Fitch востаннє підтверджувало рейтинги Швеції в липні: довгостроковий суверенний кредитний рейтинг був підтверджений на найвищому рівні "ААА", короткостроковий - "F1 +", прогноз по рейтингах - стабільний.