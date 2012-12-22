Віце-президент Єгипту подав у відставку

Як передає РІА Новости, посада віце-президента країни в новому проекті єгипетської конституції, за якою у суботу відбувається другий тур голосування, не передбачено.

Референдум щодо нового основного закону Єгипту відбувається в два етапи. У другому турі референдуму за новою конституцією зможуть взяти участь майже 25,5 мільйона єгиптян, які досягли 18 років і які мають право голосу. Голосування відбувається на понад 6,5 тисячах первинних пунктів, на завершальному етапі хід референдуму контролюватимуть близько 7,3 тисяч суддів.

За попередніми результатами підрахунку голосів першого етапу, частка єгиптян, які проголосували «за» нову конституцію, яку підтримують ісламістські рухи , становила 57%, тоді як «проти» основного закону висловилися 43% виборців.