На Філіпінах стався землетрус

Про це повідомляється на сайті Філіппінського інституту вулканології та сейсмології (ФІВС), що попередив про можливість нових підземних поштовхів у цьому районі, передає РІА «Новости».

Епіцентр землетрусу розміщувався за 66 кілометрів на північний захід від міста Калаян. Центр підземного поштовху залягав на глибині 16 кілометрів під поверхнею Південно-Китайського моря.

ФІВС не чекає істотних збитків від цього землетрусу, зазначається на сайті.

Два найбільші архіпелаги світу - Індонезія і Філіппіни - є складовими частинами так званого "тихоокеанського вогняного кільця": плити, що формують дно Індійського і західної частини Тихого океанів, заходять тут під азіатську плиту. В результаті переміщень земної кори на території цих двох країн часто відбуваються землетруси і виверження вулканів. У липні 1990 року землетрус магнітудою 7,8 у північній частині Філіппін забрав життя більш як 1,6 тис. осіб.