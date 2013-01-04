ЗМІ: В Угорщині суд скасував закон про вибори

Як зазначає Бі-Бі-Сі, згідно з цим законом, усі вісім мільйонів угорських виборців повинні були б пройти спеціальну реєстрацію щонайменше за два тижні до намічених на майбутній рік загальних виборів.

За існуючими правилами, тих, хто прийшов на виборчу дільницю просто перевіряють по базі даних.

Конституційний суд вирішив, що новий закон призвів би до неприпустимого утиску прав виборців.

Як повідомляв УНІАН, у вересні колишній прем`єр-міністр Угорщини Ференц Дьюрчань розбив перед будівлею угорського парламенту намет і оголосив голодування на знак протесту проти реформи виборчої системи країни.

Він виступав проти ухвалення парламентом законопроекту про введення процедури попередньої реєстрації для всіх угорських виборців, що, на думку Ф.Дьюрчаня, позбавить багатьох громадян можливості участі у виборах.

Супротивники законопроекту, запропонованого урядом Угорщини, вважають, що він спрямований на штучне зниження явки виборців на запланованих у 2014 році парламентських виборах, щоб збільшити шанси на перемогу правлячої партії ”Фідес” на чолі з прем`єр-міністром В.Орбаном.

Угорська влада заявляє про те, що новий закон про вибори вдосконалить виборчу систему. За їхніми словами, він покликаний зрівняти в правах із рештою громадян Угорщини представників національних меншин і виборців, які проживають за кордоном, для яких процедура реєстрації перед виборами зараз є обов`язковою.

Наступні парламентські вибори в Угорщині мають пройти навесні 2014 року.