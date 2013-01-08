Вбивця з Колорадо мовчки постав перед судом

В результаті його дій загинули 12 осіб, ще 58 зазнали поранень, передає ІТАР-ТАСС.

Як очікується, слухання, на яких присутні багато постраждалих, а також родичі жертв трагедії, триватимуть декілька днів.

Дж.Холмс, якому пред`явлено звинувачення по 166 пунктах, включаючи вбивство й замах на вбивство, присутній на засіданні, що відбулося в понеділок. За словами журналістів, які перебували в залі, його обличчя не виражало ніяких емоцій. У суді Дж.Холмс не вимовив жодного слова.

Свідчення надавав, зокрема, поліцейський Джейсон Овіатт, який брав участь у затриманні Дж.Холмса. Д.Овіатт розповів, що Дж.Холмс не чинив анінайменшого опору при арешті й спостерігав за загальною панікою ”з абсолютно відчуженим виглядом”.

За словами Д.Овіатта, Дж.Холмс сам повідомив поліцейським, що його квартира напхана саморобними вибуховими пристроями. На знешкодження міні-пасток поліції знадобилося декілька годин.

Очевидці розповіли, що злочинець був одягнений у форму поліцейського спецназівця: на ньому був протигаз і чорний бронежилет. Дж.Холмс був озброєний автоматом, дробовиком і двома пістолетами. До того, як відкрити вогонь, він кинув у зал гранату зі сльозогінним газом.

Дж.Холмс був докторантом кафедри неврології Університету штату Колорадо в Денвері, проте за місяць до трагедії з якоїсь причини прийняв рішення перервати навчання. Згідно із судовими документами, впродовж певного часу він наглядався в університетського психіатра.

Як очікується, адвокати Дж.Холмса стверджуватимуть у суді, що їхній підзахисний має ”обмежену дієздатність”, у зв`язку з чим ”не здатний ухвалювати адекватні, продумані рішення”.

Трагедія в Колорадо стала одним із найстрашніших масових вбивств подібного роду в історії країни. У США, де друга поправка до Конституції гарантує право громадян на зберігання й носіння зброї, трагічні випадки такого роду відбуваються з жахаючою частотою. Так, внаслідок стрілянини, відкритої 14 грудня минулого року 20-річним Адамом Лензою в початковій школі в Ньютауні, загинули 20 дітей віком від 5 до 10 років і 6 вчителів.