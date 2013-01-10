Квасьневський переконує президента ЄП продовжити моніторинг в Україні

Про це повідомляє польстка Gazeta Wyborcza.

"Є переконання, що місія повинна бути продовжена", - сказав він.

На думку А.Кваснєвського, кінцевою датою роботи місії має стати листопад цього року, коли заплановано саміт Україна - ЄС, на якому може бути підписана Угода про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року президент Європарламенту М.Шульц та прем’єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та А.Кваснєвського для вивчення ситуації щодо справ колишніх членів уряду, у тому числі екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Сьогодні, 9 січня, М.Шульц провів зустріч з П.Коксом та А.Кваснєвським. “Зустріч тривала понад годину, вони обговорили розвиток ситуації, кроки на майбутнє. Рішення щодо того, чи буде продовжено місію, буде прийнято на засіданні конференції президентів 31 січня”, - йдеться у повідомленні прес-офісу президента Європарламенту.