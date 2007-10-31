Грузія вимагатиме від вивести російських миротворців з Абхазії

Грузія вимагатиме від Ради безпеки ООН виведення російських миротворців з Абхазії, заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ на засіданні Ради нацбезпеки у вівторок увечері.

Про це повідомляє агентство Новини-Грузія. Частина засідання була відкрита для журналістів і транслювалася на грузинських телеканалах.

М.СААКАШВІЛІ повідомив, що по дипломатичних каналах МЗС країни зажадає від Ради безпеки ООН початку перегляду миротворчого процесу.

"І ми зі свого боку повинні ухвалити рішення, виходячи з інтересів Грузії і миру в регіоні. Тим паче, що у нас вже є постанова парламенту", - сказав М.СААКАШВІЛІ, очевидно, маючи на увазі рішення найвищого законодавчого органу від 2006 року про виведення російських миротворців із зони грузино-абхазького конфлікту.

М.СААКАШВІЛІ звинуватив російських миротворців у побитті грузинських поліцейських.

"Кадри, які ціною власної крові здобула журналістка телекомпанії "Руставі-2", свідчать про злочинну діяльність російських військових в Ганмухурі. Якби це (побиття грузинських поліцейських) відбувалося у воєнний час, то їх дії можна було б кваліфікувати як воєнний злочин", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Кажучи про командувача Колективними силами з підтримки миру (КСПМ) СНД у зоні конфлікту Сергія ЧАБАНА, М.СААКАШВІЛІ сказав, що "поставив питання про його від`їзд офіційно, і назад своїх слів не візьму".

Президент Грузії у своєму виступі торкнувся й служби у складі КСПМ військовослужбовців-чеченців національності. "Суверенне право кожної держави, громадян якої національності відправити служити серед миротворців, але має дивний вигляд та обставина, яка велика кількість чеченців у складі миротворців. Військове командування Росії, яке посилає миротворців, має пам`ятати 1992 рік і те, куди повернувся Шаміль Басаєв після Абхазії, і що потім було. Ми тепло прийняли цей народ, і хочемо мати з чеченцями добрі відносини, але недавню історію ми також добре пам`ятаємо", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Як заявляє грузинська сторона, у вівторок вранці російські миротворці на кількох БТР оточили молодіжний патріотичний табір в грузинському селі Ганмухурі в зоні грузино-абхазького конфлікту і побили співробітників МВС Грузії, які там чергували.

У свою чергу, командування миротворчими силами заявило, що група російських миротворців, яка патрулювала нижню частину Гальського району (Абхазія), а також Зугдідський район (Грузія), в абхазькому селі Ганмухурі затримала і роззброїла п`ятьох грузинських поліцейських, які погрожували зброєю. За кілька годин грузинські поліцейські були передані грузинській стороні у присутності міжнародних спостерігачів ООН. Була передана також зброя поліцейських.