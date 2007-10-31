Американський винищувач випадково скинув бомбу на курортне містечко

З борту палубного винищувача F-18 ВМС США, який виконував у вівторок тренувальний політ над штатом Вірджинія, випадково випустили учбова бомба, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Снаряд, вага якого складала близько 4,5 кілограма, завдав "незначних пошкоджень" господарській споруді у курортному містечку Вірджинія-Біч (Virginia Beach). Ніхто з людей, які перебували на землі, не постраждав, наголосили представники військової бази "Ошеана" (Oceana), до якої приписаний винищувач.

За їх даними, F/A-18C Hornet у вівторок брав участь у навчаннях, в рамках яких відпрацьовувалося завдання ударів по цілях на полігоні в штаті Північна Кароліна. Винищувач ніс учбові бомби BDU-48, які при зіткненні із землею випускають димовий заряд. За словами представників командування бази, бомба з борту літака була випущена в той момент, коли він заходив на посадку, повертаючись з полігону.

Зараз, повідомили представники бази "Ошеана", проводиться розслідування обставин інциденту, яке повинне визначити провину пілота в тому, що сталося.