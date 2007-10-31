У Каліфорнії стався землетрус силою 5,6 бала

На американський штат Каліфорнію, що не встиг оправитися від лісових пожеж, обрушилася нова стихія. У ніч з вівторка на середу тут стався землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Про це, як передає РІА "Новости", повідомив представник Центру геології США Том МАРШАЛЛ.

За його словами, підземні поштовхи відчувалися за 15 кілометрів від міста Сан-Хосе. Даних про потерпілих чи руйнування немає.

Перший поштовх відчули жителі населених пунктів на схід від Сан-Хосе. За словами місцевих жителів, підземні поштовхи тривали приблизно хвилину.

Тим часом дощова погода, що нарешті встановилася в Каліфорнії, сприяє гасінню великих лісових пожеж. На початок тижня були повністю погашені вже 14 пожеж. У дев`яти районах пожежникам вдалося взяти під контроль від 25 до 97 відсотків площі займання.

Усього за кілька днів у в Каліфорнії вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, було спалено 2300 будівель, зокрема - 1700 житлових будинків. Безпосередньо у вогні загинули 7 чоловік. Ще 7 пацієнтів вивезених через вогонь лікарень померли від ускладнень під час або відразу після евакуації.

Як кажуть в агентстві з охорони довкілля, внаслідок пожеж в атмосферу було викинуто стільки ж парникових газів, скільки викидають щороку 440 тисяч автомобілів. Губернатор штату Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР пообіцяв, що влада зроблять все, щоб знайти паліїв, на яких покладають провину за деякі з пожеж.