Снігопади і крижаний дощ порушили авіасполучення в Європі

Близько 130 рейсів були скасовані з 15.40 до 19.00 (17.40-21.00 за Києвом), так як служби аеропорту не могли запобігти обмерзанню літаків. Після того, як ситуація нормалізувалася, аеропорт знову почав приймати і відправляти літаки. Як заявив представник аеропорту, на даний момент близько десяти літаків на годину приземляються у Франкфурті, вильоти також здійснюються.

Як повідомляє РІА Новости, багато рейсів, що прямували до Франкфурта, були змушені здійснити посадку в інших аеропортах. Представник аеропорту додав, що літаки, "які повинні були бути зараз у Франкфурті, знаходяться Бог знає де".

Через скасування рейсів в неділю, в понеділок також очікуються зміни в розкладі. Рясні снігопади, які прийшли в Британію, Францію і Німеччину в кінці минулого тижня, призвели до скасування рейсів в ряді найбільших аеропортів цих країн, а також до складної ситуації на автомагістралях Європи. У суботу французька національна метеослужба Meteo France через снігопад та ожеледицю оголосила так званий помаранчевий рівень попередження (всього їх чотири: зелений - жовтий - оранжевий - червоний) в 52 з 96 департаментів континентальній частині країни. По всій Великобританії в п'ятницю були скасовані заняття майже у 3 тисячах шкіл, у Франції ожеледь на дорозі стала причиною ДТП, в якому постраждали 20 російських туристів. Кілька сотень будинків у Північній Ірландії в суботу залишилися без світла.