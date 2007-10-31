Росія розірвала угоду про транзит нафти з усіма країнами СНД

Уряд РФ підписав розпорядження про припинення участі РФ в тимчасовій Угоді про узгоджену політику в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами в СНД. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду РФ, передає Trend capital з посиланням на ПРАЙМ-ТАСС.

Розпорядження підписав прем`єр-міністр Віктор Зубков. Документ затверджує пропозицію МЗС РФ і Мінпроменерго РФ, яка також була узгоджена із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади.

Угоду про проведення узгодженої політики у галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами було підписано 12 квітня 1996 р. Згідно з розпорядженням уряду, МЗС РФ доручається повідомити виконавчий комітет Співдружності незалежних держав про намір РФ не ставати учасником зазначеної угоди.

В угоді, зокрема, прописуються терміни транзит, магістральні нафто- і нафтопродуктопроводи, нафтопродукти. Його учасники вживають заходів із забезпечення своєчасних розрахунків за транзит нафти і транспортування нафтопродуктів за узгодженими тарифами і на основі укладених договорів. Документ визначає дії сторін при виникненні аварій, передбачає зобов`язання з забезпечення функціонування об`єктів трубопровідного транспорту для транзиту нафти і нафтопродуктів.