Росія не має нічого проти «мирного іранського атома»

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть РІА "Новости".

"Справді, ми стоїмо на тих же позиціях щодо Ірану, що й американські партнери, і стратегічно поділяємо ті ж принципи. Ми не хочемо ставити під загрозу режим нерозповсюдження, але, в той же час, ми визнаємо права іранців на мирну ядерну енергію", - заявив Пєсков в інтерв'ю американському виданню National Interest.

За його словами, Росія вживає цілий спектр дипломатичний та політичних заходів, щоб упевнитися, що режим нерозповсюдження Іраном дотримується належним чином, а також, "щоб запевнити світову спільноту в тому, що всі адекватні заходи прийняті, а стурбованості зняті".

"У цьому сенсі ми повинні продовжувати наш діалог з іранською стороною. Ми все ще маємо в своєму розпорядженні можливості для дипломатичних дій, а значить, повинні використовувати наш вплив, наш спільний вплив для продовження діалогу з Іраном", - сказав Пєсков.