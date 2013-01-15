ЗМІ: Іран запустить у космос мавпу

Про це заявив сьогодні керівник Космічного агентства ІРІ Хамід Фазелі, повідомляє ІТАР-ТАРС.

За його словами, зараз вчені ведуть відбір претендентів із загону в 40 мавп, і одна з них повинна буде відправитися в космос. "Ця подія відбудеться в період з 31 січня по 10 лютого, коли проходитимуть урочистості в ознаменування перемоги Ісламської революції 1979 року", - повідомив Х.Фазелі.

У лютому 2010 року в результаті успішного запуску ракети "Кавешгяр-3" в космос була відправлена капсула з "живими організмами" - перший подібний експеримент для Ірану.

Два роки тому президент ІРІ Махмуд Ахмадінежад поставив перед іранськими вченими завдання - до кінця поточного десятиліття відправити в космос людину.