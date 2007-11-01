Лужков заплатить за зіпсоване сіллю взуття
14:41, 01 листопада 2007Світ
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Принаймні, обіцяє...
За його словами, останніми роками в Москві використовуються нові реагенти, які значно менш шкідливі, ніж сіль, що застосовувалася раніше. Бірюков також зауважив, що з минулого року для боротьби з льодом у дворах застосовується дрібний щебінь, якого цього року закупили 150 тисяч тонн.
У прес-релізі, поширеному комплексом міського господарства Москви, нагадується, що цього року використовуватимуться реагенти хлоридної групи, передає РІА Новости. Зокрема, йдеться про водний розчин хлоридів натрію (харчова сіль) і кальцію, а також про тверді компоненти на їх основі.
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