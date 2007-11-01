Лужков заплатить за зіпсоване сіллю взуття

Московська влада, упевнена в нешкідливості вживаних ними реагентів, які вживає для боротьби з ожеледицею. Та обіцяє повернути всім охочим гроші за зіпсовану цими речовинами взуття. Як повідомляє Лента.ру , про це заявив на прес-конференції перший віце-мер і глава комплексу міського господарства Петро Бірюков.

За його словами, останніми роками в Москві використовуються нові реагенти, які значно менш шкідливі, ніж сіль, що застосовувалася раніше. Бірюков також зауважив, що з минулого року для боротьби з льодом у дворах застосовується дрібний щебінь, якого цього року закупили 150 тисяч тонн.

У прес-релізі, поширеному комплексом міського господарства Москви, нагадується, що цього року використовуватимуться реагенти хлоридної групи, передає РІА Новости. Зокрема, йдеться про водний розчин хлоридів натрію (харчова сіль) і кальцію, а також про тверді компоненти на їх основі.