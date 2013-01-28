Клінтон вперше не стала виключати можливість участі в президентських виборах

07:36, 28 січня 2013
Світ
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Держсекретар США Хілларі Клінтон, яка невдовзі залишить свою посаду, відмовилася відповідати на запитання про те, чи планує вона брати участь у наступних президентських виборах.

Клінтон подумує над тим, щоб балотуватися в президенти?

"І президент, і я глибоко переживаємо за те, що буде з нашою країною в майбутньому. І, ви знаєте, я не думаю, що він або я можемо передбачити, що трапиться завтра або в наступному році", - сказала Клінтон в першому спільному інтерв'ю з президентом США Бараком Обамою, передає РІА Новости.

"Я все ще держсекретар США, я поза політикою. Я не повинна слухати такі запитання", - зазначила Клінтон, відповідаючи на прохання прокоментувати чутки про те, що Обама може підтримати її кандидатуру.

Держсекретар США вперше не стала виключати можливість участі у президентських перегонах. Раніше вона неодноразово говорила, що вирішила покінчити з виборними посадами і планує зайнятися правозахисною діяльністю.

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