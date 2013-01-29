Росія веде переговори з Грузією про повернення в СНД
13:19, 29 січня 2013Світ
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Повернення Грузії в СНД має відбутися виключно з власної волі керівництва цієї країни.
В СНД чекають на Грузії
Про це заявив журналістам у вівторок у Мінську директор першого департаменту країн СНД МЗС Росії Михайло Євдокимов.
"Ніхто Грузію з СНД не виключав, це було рішення цієї держави", - сказав Євдокимов, додавши, що представники Грузії мають самі прийняти рішення про повернення країни до Співдружності, пише РІА "Новости".
Євдокимов зазначив, що з керівництвом Грузії вже розпочато контакти з цього питання і висловив думку, що жодна з країн не буде проти повернення Грузії до Співдружності.
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